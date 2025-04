LPI-NDH: Werkzeug aus Mehrfamilienhaus entwendet

Sondershausen (ots) - Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag, gegen 6.45 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Fahrtrichtung Oberspier in Richtung Sondershausen, als er von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam im Bereich eines Radweges, der parallel zur Bundesstraße 4 verläuft, zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Am Verkehrsschild und am Auto entstand Sachschaden. Ersten Ermittlungen ...

