BPOLD-B: Graffitisprayer fliehen mit E- Rollern vom Tatort - Festnahme durch Bundespolizei

Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - Gestern Nachmittag griff eine Personengruppe in Alt-Treptow einen Mann an. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sei eine fünfköpfige Personengruppe gegen 17:45 Uhr in der Puschkinallee vor einem Kiosk auf einen Unbekannten zugegangen und soll ihn unvermittelt angriffen haben. Hierbei sollen sie mutmaßlich ...

Ein Dokument

mehr