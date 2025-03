Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gruppe attackiert Unbekannten

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Gestern Nachmittag griff eine Personengruppe in Alt-Treptow einen Mann an.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sei eine fünfköpfige Personengruppe gegen 17:45 Uhr in der Puschkinallee vor einem Kiosk auf einen Unbekannten zugegangen und soll ihn unvermittelt angriffen haben. Hierbei sollen sie mutmaßlich mit einer Machete und einem Schlagstock auf ihn eingeschlagen haben. Ein Zeuge verfolgte einen der Täter, der erst von seiner Flucht absah, als alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei ihre Schusswaffen in die entschlossene Sicherungshaltung nahmen. Er wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen. Der Angegriffene entfernte sich ebenfalls in unbekannte Richtung.

Der Festgenommene, ein 27 Jahre alter Mann, wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach Feststellung seiner Personalien sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

Die Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell