Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Die Bundespolizei sucht Zeugen - Frauen im Regionalexpress belästigt und mit Glasflaschen beworfen

Berlin - Mitte (ots)

Nachdem zwei Frauen in einem Regionalexpress belästigt und mit Glasflaschen beworfen wurden, sucht die Bundespolizei nun nach den geschädigten Frauen und Zeugen der Tat.

Am 15. Februar 2025 gegen 14 Uhr soll es durch einen 48-Jährigen zu einer Belästigung gegenüber zwei Frauen in einem am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen stehenden Regionalexpress der Linie 5 gekommen sein. Dabei soll der polizeibekannte Deutsche zudem Glasflaschen nach den beiden Reisenden geworfen haben. Die Frauen konnten vor Ort nicht namhaft gemacht werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Flaschenwerfer und sucht in diesem Zusammenhang die beiden geschädigten Frauen. Wer hat die Tat am Samstag, den 15. Februar 2025, gegen 14 Uhr, in dem Regionalexpress beobachtet und kann Angaben zu den Identitäten der Frauen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 2062293-0 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell