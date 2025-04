LPI-NDH: Kraftstoff entwendet

Bad Langensalza (ots) - Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Montagabend, gegen 21 Uhr, die Thamsbrücker Landstraße aus Richtung Bad Langensalza in Richtung Thamsbrück. In einer Rechtskurve kam die 37-Jährige nach links von der Fahrbahn ab. Sie kam auf der angrenzenden Wiese zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

