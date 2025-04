Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw kommt von Fahrbahn ab - hoher Sachschaden - Heißgetränk als Ursache

Bild-Infos

Download

Badra (ots)

Ein Sachschaden von etwa 90000 Euro entstand am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1014 zwischen Badra und Kelbra. Seinen Angaben nach genoss der Fahrer des Lkw-Gespanns ein Heißgetränk während der Fahrt und verschluckte sich an diesem. Durch den Hustenanfall in Folge des Verschluckens kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und neben dieser zum Stehen. Der Anhänger kippte zur Seite. An dem Zugfahrzeug kam es zu einem Schaden, sodass es nicht mehr fahrbereit war. Zur Stunde dauern die Bergungsarbeiten mit entsprechendem schweren Gerät an.

Gegenwärtig kommt es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell