POL-WES: Wesel - Unfall in Bislich-Land mit einer Schwerverletzten und umgestürztem Pkw

Dinslaken (ots) - Am Donnerstag gegen 21 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Kirchberg ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen nach ersten Erkenntnissen einen Tresor mit Wertgegenständen. Ein Anwohner beobachtete, wie zwei maskierte Personen über ein Feld hinter dem Haus vom Tatort ...

