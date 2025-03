Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Unbekannten nach Diebstahl aus Wohnung

Moers (ots)

Am Donnerstag um 11.45 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung an der Siegriedstraße und stahl Bargeld.

Der Mann klingelte an der Wohnungstür und gab sich als Handwerker aus. Er sagte dem 71-jährigen Bewohner, dass angeblich Renovierungsarbeiten in der Wohnung über ihm stattfinden würden. Deshalb müsse er das Wasser im Badezimmer überprüfen. Der Täter gab dem Senior den Duschkopf und teilte ihm mit, dass er das Wasser eine Zeit lang laufen lassen solle. Währenddessen lief der Unbekannte ins Schlafzimmer, stahl das Geld und flüchtete.

Nach Angaben des Zeugen ist der Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er trug dunkle Kleidung und eine runde, dunkle Cap. Zudem roch er auffällig stark nach Schweiß.

Die Kriminalpolizei sucht den Unbekannten und bittet Zeugen, dass sie ihre Hinweise an die die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 richten.

Die Polizei rät:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind und die sich ausweisen können. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter von Unternehmen.

DF (Ref.-Nr. 250320-1649)

