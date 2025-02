Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 22/23.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung -

Am 22.02.2025, um 11:10 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Visbek mit einem PKW die Straße Kokenmühle, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin händigte der Fahrzeugführer den Beamten einen gefälschten Führerschein aus. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln -

Am 22.02.2025, um 12:58 Uhr befuhr ein 26-Jähriger Mann aus Cuxhaven mit seinem PKW die Oldenburger Straße und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem die Beamten ihn dabei beobachtet hatten, wie er während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Bei der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Einbruchdiebstahl aus PKW -

In der Nacht vom 21.02.2025 auf den 22.02.2025 in der Zeit von 18:00 Uhr - 09:00 Uhr kam es im Nordweg in Vechta zu einem Einbruchdiebstahl in einen PKW durch einen unbekannten Täter. Hierbei wurde die Scheibe des PKW eingeschlagen und Wertsachen in Höhe von ca. 400 EUR entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta (04441-9430) zu melden.

Bakum - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel -

Am Sonntagmorgen, den 23.02.2025, um 02:40 Uhr, befährt ein 39-jähriger Mann aus Essen (Oldb.) mit seinem PKW in Bakum die Graf-von-Galen-Straße. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei kann der Verdacht begründet werden, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein entsprechender Drogenvortest bekräftigt den Verdacht. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Damme - Sachbeschädigung an PKW -

In der Nacht vom 22.02.2025 auf den 23.02.2025 in der Zeit von 22:30 Uhr bis 04:40 Uhr, kam es auf dem Café Tillia Parkplatz in Damme zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bei dem Pkw sind die hinteren beiden Reifen zerstochen und am Heck ein Kratzer hinterlassen worden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Damme zu melden.

Damme - versuchter Raubüberfall -

Am 23.02.2025 gegen 05:30 Uhr kam es auf der Steinfelder Straße in Damme, Fahrtrichtung Steinfeld zu einem versuchten Raubüberfall. Ein 20-jähriger aus Visbek befand sich auf dem Fußweg der Steinfelder Straße, vom Dammer Karneval kommend, und wurde von drei dunkel gekleideten Männer, vermutlich arabischer Abstammung, überfallen. Die Täter forderten die Herausgabe seiner Geldbörse sowie seines Handys. Zur Täterbeschreibung kann angegeben werden, dass zwei Täter ungefähr 170cm groß sind und ein Täter ist circa 190cm groß ist. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Damme zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell