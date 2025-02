Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 21./22.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am Freitag den 21.02.2025, gegen 21:30h, befuhr ein 55-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw Audi den "Garreler Weg", 26169 Friesoythe in Richtung "Raffeldweg". Im "Raffeldweg" wendete er seine Pkw und stieß hierbei gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung kann der verunfallte Pkw, sowie sein 55-jähriger Fahrer, auf der B 72 im Bereich Friesoythe angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem 55-jährigen kann deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Test am mobilen Alcomaten bestätigt diesen Verdacht. Der Test ergibt einen Wert von 2.78 Promille. Dem 55-jährigen wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Am Pkw und am Verkehrszeichen entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Barßel / OT Elisabethfehn - Verkehrsunfallflucht-

Am Samstag, den 22.02.2025, gegen 02:55h, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Oldenburger Straße, in 26676 Barßel/OT Elisabethfehn. Auf Höhe einer dortigen Grundschule kommt der Fahrzeugführer aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab und beschädigt dort mehrere Verkehrszeichen sowie die Berme. Das Fahrzeug war vermutlich nicht mehr fahrbereit denn es wurde von einem bislang unbekannten Traktor Fahrer aus der misslichen Lage "befreit". Der Pkw kann als hell, vermutlich mit einem "Zusatzschild auf dem Dach" und der Traktor lediglich als grün beschrieben werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (04491-93390)

