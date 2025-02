Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: +++ Mordkommission "Gajo 96": Durchsuchungen bei Tatverdächtigen in Hamburg und Schweden +++

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Mordkommission "Gajo 96" der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat unter Federführung der Staatsanwaltschaft Oldenburg am gestrigen Tag mit Unterstützung der Polizei Hamburg, der schwedischen Strafverfolgungsbehörden und EUROPOL Durchsuchungsaktionen bei drei Tatverdächtigen in Hamburg und Schweden durchgeführt.

Fast 30 Jahre nach Auffinden des Leichnams von Nenad Gajanovic im August 1996 nahe des Dümmer Sees, führte u.a. die intensive Medienoffensive im September 2024 und das damit verbundene Hinweisaufkommen zu neuen Ermittlungsansätzen. Der damals 36-Jährige war 1996 erschossen und durch Jäger in Dümmerlohausen im Landkreis Vechta an der heutigen L853 neben einem roten VW Golf aufgefunden worden. Die neuen Spuren und Hinweise führten die Ermittlerinnen und Ermittler zu drei Tatverdächtigen, die ihre Lebensmittelpunkte in Hamburg und Schweden haben.

Nähere Einzelheiten zu den Personen können im Hinblick auf die im Ausland noch laufenden Ermittlungsverfahren nicht bekannt gegeben.

+++ Akribische Ermittlungsarbeit der Mordkommission in Zusammenarbeit mit Europol und anderen europäischen Strafverfolgungsbehörden +++

Die Mordkommission unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg arbeitete akribisch an der Aufarbeitung des Falls, beleuchtete die neuen Hinweise und Spuren und ging diesen konsequent nach. Viele dieser Anhaltspunkte führten ins europäische Ausland. So standen die Ermittlerinnen und Ermittler mit der umfangreichen Unterstützung von Europol mit Strafverfolgungsbehörden u.a. aus Schweden und den Niederlanden in Kontakt.

Die drei Tatverdächtigen gerieten so in den Fokus der Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Gericht Durchsuchungsbeschlüsse für die drei Durchsuchungsobjekte. Dabei handelt es sich um die Privatwohnsitze der drei Tatverdächtigen.

Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden gestern u.a. mit Unterstützung von Spezialkräften der Polizei in Hamburg und Schweden umgesetzt. Die Polizeibeamtinnen und -beamten stellten Beweismittel sicher, welche nun nach Cloppenburg überführt und ausgewertet werden müssen.

+++ Ermittlungen noch nicht abgeschlossen +++

Bislang kam es im Cold Case noch zu keinen Festnahmen. Die Mordkommission arbeitet unter Hochdruck an der beweiskräftigen Aufklärung des Falls. Weiteren, teilweise wertvollen anonymen Hinweisen wird derzeit noch nachgegangen.

Gegenwärtig kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere beteiligte Personen in den Mordfall verstrickt sind. Daher wird auch heute noch um Hinweise durch Zeugen und Mitwissende gebeten. Mögliche andere Straftaten im Zusammenhang mit dem Mordfall, mit Ausnahme von Tötungsdelikten, sind mittlerweile verjährt.

Das Hinweisportal auf https://nds.hinweisportal.de/moko-gajo-96/ bleibt weiterhin zugänglich. Hierüber können Zeugen auch anonym mit der Polizei in Kontakt treten. Zudem können dort Dateien und Bildmaterialien hochgeladen werden.

Hinweise nimmt die Mordkommission unter dem Hinweistelefon 04471-1860-200 sowie unter coldcase@pi-clp.polizei.niedersachsen.de entgegen.

Auch der Kurzfilm kann noch auf der Homepage der Polizei gestreamt werden: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_cloppenburg_vechta/themen/mordkommission-gajo-96-117701.html

Ferner hatte die Polizeidirektion Oldenburg für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen sowie zur Ergreifung der Täterschaft eine Belohnung von 5.000 EUR ausgesetzt. Diese hat nach wie vor Bestand.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

