POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 21.-22.02.2025

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Donnerstag 20:00 Uhr bis Freitag 09:00 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Schaden an einem VW Sharan, welcher in der Glockenblumenstraße in Cloppenburg an der Straße geparkt war. Auf der linken Fahrzeugseite wurde der Lack zerkratzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04471/18600 zu melden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde ein an der Peheimer Straße in Molbergen geparkter VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den Seitenspiegel des geparkten PKW und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer kam es am Freitag gegen 06:20 Uhr in Cloppenburg. Ein 34-jähriger Cloppenburger befuhr den Radweg an der Emsteker Straße in Cloppenburg in Höhe der Schützenstraße. Ein ihm entgegenkommender Fahrradfahrer fuhr zu weit links, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich der 34-Jährige leicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro an dem Fahrrad des Mannes. Der andere Fahrradfahrer setzte unvermittelt seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten oder den Schaden zu kümmern.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 07:30 Uhr kam es zu einem Unfall in Cloppenburg auf der Burgstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer stand mit seinem PKW an der Einmündung Burgstraße auf die Osterstraße. Als er anfuhr, übersah er eine 17-jährige Cloppenburgerin, welche die Straße vor dem PKW kreuzte. Sie wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Lindenallee in Löningen. Eine 20-jährige Löningerin beabsichtigte, mit ihrem VW Golf in eine Parklücke einzuparken und übersah dabei einen 22-jährigen Löninger, welcher mit seinem E-Scooter an ihr vorbeifahren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Hinweis auf Falschgeld

In den vergangenen Tagen wurden bei verschiedenen Geschäften und Banken gefälschte Geldscheine festgestellt. Es handelt sich hierbei um 10 Euro und 50 Euro-Scheine. Die Polizei weist darauf hin, beim Zahlungsverkehr mit Bargeld die Echtheit der Scheine immer anhand der bekannten Sicherheitsmerkmale (Sicherheitsfaden, Hologramme u.a.) zu prüfen. Die vollständigen Sicherheitsmerkmale sind auf der Homepage der Deutschen Bundesbank aufgeführt.

