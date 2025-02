POL-CLP: +++ Mordkommission "Gajo 96": Durchsuchungen bei Tatverdächtigen in Hamburg und Schweden +++ Korrektur zur Altersangabe +++

Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Diebstahl mehrerer Kabeltrommeln In der Zeit von Freitag, 07. Februar 2025 16:00 Uhr bis Montag, 10. Februar 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Firmengelände in der Straße Rienshof und entwendeten mehrere Kabeltrommeln. Der Schaden liegt im unteren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen. Steinfeld - Diebstahl ...

