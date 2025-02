Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hausbewohnerin überrascht Trickdiebe

Minden (ots)

(SN) Zu einem versuchten Diebstahl im Haus einer Mindenerin kam es am Donnerstagnachmittag in Minderheide.

So klingelte es gegen 14.45 Uhr an der Tür des am Petershäger Weg gelegenen Einfamilienhauses, woraufhin die Bewohnerin die Haustür öffnete. Ein dort stehender Unbekannter verwickelte die Frau schließlich in ein Gespräch. Parallel dazu, so die Ermittlungen, nutzte dies eine weitere männliche Person, um über eine unverschlossene rückwärtige Tür ins Haus zu gelangen und dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Nachdem die Seniorin das Haustürgespräch beendete, entfernte sich der Unbekannte. Wenig später bemerkte die Geschädigte den anderen Mann in ihrem Haus. Der flüchtete anschließend Hals über Kopf und offenbar ohne Beute gemacht zu haben in Richtung der Hahler Straße. Die umgehend eingeleitete Fahndung der verständigten Polizei nach dem Duo blieb ergebnislos.

Folgende Täterbeschreibung kann seitens der Polizei gegeben werden: Täter 1: etwa 180 cm groß, schlank, ca. 25 Jahre alt, dunkle Jacke, helle Haare. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Täter 2: knapp 190 cm groß, kräftige Statur, etwa 35 Jahre alt, dunkle Kleidung, dunkler Vollbart, dunkle Mütze.

Zeugen, denen am Donnerstag verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich im Bereich Petershäger Weg/ Tietzelweg / Zähringerallee / Kingsleyallee / Stiftsallee aufhielten und auf die die Täterbeschreibung passt, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

Generell bitten die Beamten um Achtsamkeit und warnen davor, nicht verschlossene Terrassen-, Keller- oder Balkontüren unbeaufsichtigt zu lassen bzw. Fremden Zutritt zu den eigenen Wohnräumen zu gewähren. Bitte treten Sie Unbekannten eher abweisend und misstrauisch entgegen und verständigen Sie im Zweifel die Polizei unter Notruf 110, so der Appell der Ermittler.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell