Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht unter Alkohol - und Drogeneinfluss

Saalfeld (ots)

Am vergangenen Freitag, gegen 19.35 Uhr, meldete sich der Eigentümer einer Grundstücksmauer in Saalfeld Am Lerchenbühl bei der Polizei und gab an, dass soeben ein PKW in diese Mauer gefahren sei. Die beiden Insassen flüchteten zunächst von der Unfallstelle, das Fahrzeug ließen sie zurück. Im Rahmen der Spurensicherung wurde ein weiterer beschädigter Pkw festgestellt, welcher kurz zuvor von dem flüchtigen Fahrer beschädigt wurde. Die weiteren Ermittlungen führten kurze Zeit später zu dem nunmehr 33-jährigen Beschuldigten. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Weiterhin verlief der Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell