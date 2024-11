Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß mit 4 Verletzten

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 11:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Pößneck und Kleindembach ein Verkehrsunfall, bei welchem 4 Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Hyundai von Pößneck in Richtung Kleindembach. In einer Rechtskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Skoda zusammen. Dadurch wurden alle 3 Insassen des Skodas leicht und die Unfallverursacherin schwer verletzt. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von gesamt ca. 45.000 Euro, sie wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Landstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt.

