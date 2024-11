Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit leicht verletzter Person

Blechhammer (ots)

Am Freitag, den 15.11.2024 ereignete sich in der Ortslage Blechhammer (Landkreis Sonneberg) ein Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Eine 74-jährige Suzuki-Fahrerin wollte von der Gräfenthaler Straße in die Steinacher Straße abbiegen und übersah einen Lkw. Die Frau erschrak sich, wollte ausweichen und fuhr in der weiteren Folge gegen mehrere Verkehrszeichen. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

