Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Sondershausen (ots)

Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag, gegen 6.45 Uhr, die Bundesstraße 4 aus Fahrtrichtung Oberspier in Richtung Sondershausen, als er von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam im Bereich eines Radweges, der parallel zur Bundesstraße 4 verläuft, zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Am Verkehrsschild und am Auto entstand Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte einsetzender Sekundenschlaf zum Unfall geführt haben. Die Ermittlungen dauern an. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste aufgrund dessen kurzzeitig voll gesperrt werden.

