POL-PDLD: Edenkoben/A65/K6 - Auffahrunfall mit Verletztem

Edenkoben/A65/K6 (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem verletzten Fahrzeugführer kam es gestern Morgen (14.05.2025) gegen 07.45 Uhr an der Einmündung K6/AS Edenkoben. Ein 58 Jahre alter Autofahrer musste beim Einbiegen in die K6 den Durchfahrtsverkehr beachten. Der nachfolgende 46 Jahre alte Fahrer eines Ford erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Hierbei verletzte er sich und kam in ein Krankenhaus. Immer wieder ereignen sich an dieser Stelle Auffahrunfälle, weil der Vorausfahrende wegen herannahendem und kreuzendem Verkehr abbremsen muss, während der Nachfolgende infolge fehlendem Sicherheitsabstand auffährt. Die Polizei rät: Ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ist entscheidend für die Verkehrssicherheit. Der Sicherheitsabstand ermöglicht es, rechtzeitig zu reagieren, wenn der Vorausfahrende plötzlich bremst. Merke: Distanz schafft Sicherheit!

