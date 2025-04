Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw brennt aus

Kaiserslautern (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Freitagmorgen ein Pkw in Dansenberg ausgebrannt. Der Toyota Aygo war auf einem Parkplatz in der Straße "Am Handballplatz" geparkt, als der Brand ausbrach. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell