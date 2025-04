Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kopf auf Motorhaube gehauen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer etwas ungewöhnlichen Sachbeschädigung rückte die Polizei am Donnerstagabend in die Vogelwoogstraße aus. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer gab an, dass er verkehrsbedingt in der Straße halten musste, als ein Fußgänger ihm vor das Auto lief, laut herumschrie und seinen Kopf auf die Motorhaube schlug. Die Motorhaube wurde dadurch eingedellt. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Der 57-jährige Fußgänger konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Er war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,68 Promille an. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. |elz

