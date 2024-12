POL-ST: Recke, Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Hörstel (ots) - Am Dienstag (10.12.) entdeckte ein Zeuge gegen 18.30 Uhr eine brennende Papiermülltonne am Pfarrheim in der Sünte-Rendel-Straße. Die Mülltonne stand unter einem Dachüberstand. Die brennende Tonne konnte durch Zeugen selbstständig gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten ...

mehr