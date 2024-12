Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Venhauser Damm, an der Einmündung Sandkampstraße, ist am frühen Mittwochmorgen (11.12.24) gegen 06.45 Uhr ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Der 17-Jährige aus Rheine fuhr mit seinem Roller auf dem Venhauser Damm in Richtung stadtauswärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-Jähriger aus Rheine mit einem blauen Hyundai auf derselben Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung Sandkampstraße wollte der 49-Jährige nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den Rollerfahrer. Es kam zur Kollision. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro.

