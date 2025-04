Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flammen unter der Motorhaube

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag in der Fischerstraße auf einen Fahrzeugbrand aufmerksam geworden. Als die Einsatzkräfte kurz vor 2 Uhr die Einmündung zur Carl-Reichert-Straße passierten, stellten sie fest, dass an einem geparkten VW Passat Flammen unter der Motorhaube herausschlugen.

Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurde ein Hyundai, der neben dem Passat geparkt war, durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und ebenfalls beschädigt.

Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Auch die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell