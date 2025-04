Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von Unbekannten angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer wurden am Dienstagabend in der Friedenstraße von zwei ihnen unbekannten Personen angegriffen. Wie der 18- und der 23-Jährige bei der Polizei angaben, waren sie gegen 21:50 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs, als zwei Unbekannte sie unvermittelt attackierten. Dabei wurden die jungen Männer im Gesicht verletzt. Erst durch Zwischenrufe von Anwohnern ließen die Angreifer von ihren Opfern ab und flohen in unbekannte Richtung. Die Täter waren ungefähr 18 bis 21 Jahre alt und trugen hauptsächlich dunkle Kleidung. Einer der beiden hatte ein weißes T-Shirt an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

