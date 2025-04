Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Laster auf Abwegen

Am Montag kam ein Lkw bei Dischingen von der Straße ab. Dabei riß die Ölwanne auf. Eine Spezialfirma kümmerte sich um die Abtragung von verunreinigtem Erdreich.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der 44-Jährige gegen 10 Uhr mit seinem Mercedes Lastwagen im Ortsteil Demmingen unterwegs. Weil der Fahrer wohl ortsunkundig war, fuhr er an der Straße Am Strehler zwischen Demmingen und Wagenhofen / Eglingen entlang und landete auf einem unbefestigten Feldweg. Auf dem kam der tonnenschwere Lkw von der Straße ab und rutschte auf die rechten Seite in den Graben. Dabei riß an dem Lkw die Ölwanne auf. Motoröl trat aus und versickerte im Erdreich. Der Lkw musste mit Hilfe eines Abschleppunternehmens geborgen werden. Mit einem Vertreter des Landratsamtes wurde Kontakt aufgenommen. Zur Verhinderung einer Umweltgefährdung ordnete dieser das Abbaggern des betroffenen Erdreiches an. Das wurde von einer Spezialfirma durchgeführt. Den Sachschaden an dem Mercedes Actros schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Wie hoch der Schaden an dem Feldweg und der Flur ist, muss die Polizei Nattheim noch ermitteln.

