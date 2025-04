Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fünfjähriger beim Rauchen erwischt

Am Montag konnte die Polizei in Biberach ein Kind im Beisein der Mutter mit einer E-Zigarette antreffen. An der hatte der Junge wohl auch gezogen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich gegen 12.30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei. Der sah wohl, wie eine Frau mit einem Kind zu Fuß in der Waldseer Straße unterwegs war. Das schien zunächst nicht ungewöhnlich zu sein. Als der Zeuge aber weiter berichtete, dass das Kind eine E-Zigarette im Mund hatte und daran mehrfach gezogen hatte, rief das dann auch die Polizei auf den Plan. Polizisten postierten sich vor dem Polizeirevier und trafen die Beiden an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um eine 24-jährige Mutter und ihren fünfjährigen Sohn handelte. Der Junge hatte tatsächlich eine E-Zigarette in der Hosentasche verstaut. Selbst die Mutter räumte den Konsum durch das Kind ein. Sie bat wohl die Polizisten um Unterstützung zum Loskommen von der Sucht ihres Kindes. Deshalb führten die Beamten mit der jungen Mutter und auch mit dem Jungen ein klärendes Gespräch. Auf die 24-Jährige kommt nun eine Anzeige zu. Zudem wird das Jugendamt über den Sachverhalt informiert.

++++0612320(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell