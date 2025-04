Ulm (ots) - Ein 26-Jähriger fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem VW auf der L 265 von Ochsenhausen in Richtung Bad Wurzach. Aus Richtung Steinhausen an der Rottum kam ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes Kombi an die Kreuzung Ochsenhausener Straße / Wurzacher Straße herangefahren. Der bog nach links in Richtung Bad ...

mehr