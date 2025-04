Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Steinhausen an der Rottum - Vorfahrt missachtet

Bei Blechschaden blieb es am Montag bei Steinhausen an der Rottum.

Ulm (ots)

Ein 26-Jähriger fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem VW auf der L 265 von Ochsenhausen in Richtung Bad Wurzach. Aus Richtung Steinhausen an der Rottum kam ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes Kombi an die Kreuzung Ochsenhausener Straße / Wurzacher Straße herangefahren. Der bog nach links in Richtung Bad Wurzach ab und übersah wohl den vorfahrtsberechtigten VW. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

