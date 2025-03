Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sachbeschädigung; Widerstand; Gewahrsam; Tote Tauben; Einbruch; Fahrzeugdiebstähle; Automaten-Aufbrüche; Ölspur

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Reutlinger Straße. Ein 73-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit einem BMW 220 von der Kohlstetter Straße aus nach rechts in die Reutlinger Straße eingebogen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden, vorfahrtsberechtigen 64-Jährigen auf seinem Motorrad. Diesem gelang es noch, mit seiner Maschine nach links auszuweichen, sodass es lediglich zum Streifkontakt der beiden Fahrzeugseiten kam. Der Biker kam nicht zu Fall. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (rd)

Metzingen (RT): Glasscheiben an Bushaltestelle zerstört (Zeugenaufruf)

Eine Bushaltestelle in der Neugreuthstraße ist in der Zeit von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, zum Ziel blinder Zerstörungswut geworden. Bislang unbekannte Täter schlugen drei große Glasscheiben an dem Wartehaus ein und richteten so einen Schaden von mindestens 1.500 Euro an. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet dazu unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise. (gj)

Esslingen (ES): Bei Verkehrskontrolle Widerstand geleistet

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Sonntagabend gegen einen 57 Jahre alten Mann. Der Autofahrer war gegen 18.45 Uhr an einer Kontrollstelle in der Straße Am Ziegelbrunnen angehalten worden. Nachdem die Beamten Marihuana-Geruch bei dem 57-Jährigen festgestellt hatten und dieser eigenen Angaben zufolge kurz zuvor einen Joint geraut hatte, sollte er eine Blutprobe abgeben. Dies verweigerte der 57-Jährige, setzte sich wieder in sein Fahrzeug und versuchte, den Wagen zu starten. Er musste unter der Anwendung eines Schlagstocks aus dem Pkw geholt und geschlossen werden. Dabei erlitt der Mann ersten Erkenntnissen zufolge eine leichte Beinverletzung. Neben einer Blutprobe musste er seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Esslingen (ES): 40-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein 40-Jähriger musste am Sonntagnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Zwischen dem Mann und dessen ehemaliger Lebensgefährtin war es gegen 15.30 Uhr an deren Wohnanschrift zu einem verbalen Streit gekommen. Infolgedessen wurde dem 40-Jährigen, der nicht dort gemeldet ist, von den Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt. Diesen missachtete der Mann und kehrte gegen 17.15 Uhr zum Wohnhaus seiner ehemaligen Lebensgefährtin zurück. Nachdem es dort zudem zu Handgreiflichkeiten mit deren Tochter gekommen war, alarmierte die Frau erneut die Polizei. Die Beamten begleiteten den alkoholisierten und aggressiven 40-Jährigen daraufhin zur Beschlagnahme seines Fahrzeugschlüssels in die Garage. Dort nahm er ein Beil an sich, hielt es bedrohlich nach oben und legte es erst nach mehrfacher Aufforderung der Einsatzkräfte beiseite. Dem 40-Jährigen wurden anschließend Handschließen angelegt, hierzu musste er zu Boden gebracht werden. Der Mann wurde auf richterliche Anordnung bis zum folgenden Morgen in Gewahrsam genommen. (rd)

Plochingen (ES): Tote Tauben am Busbahnhof (Zeugenaufruf)

16 tote Tauben wurden am Sonntagmittag am Busbahnhof in Plochingen aufgefunden. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie über einen Messerdienst von den toten Tieren erfahren hatte. Die verstorbenen Tiere wurden auf Antrag des Veterinäramts einer weiteren Untersuchung zugeführt. Wie die Tauben zu Tode kamen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Fachbereich Gewerbe und Umwelt übernommen hat. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07153/307-0 an den Polizeiposten Plochingen erbeten. (rd)

Kirchheim (ES): In Vereinsgebäude eingebrochen

In ein Vereinsgebäude in der Straße Birkhau ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen 22 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte der Täter eine Fensterscheibe und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem brach er mehrere Türen auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): Fahrzeuge entwendet (Zeugenaufruf)

Vom Gelände eines Autohauses in der Dornierstraße sind in den vergangenen Tagen zwei Autos gestohlen worden. Im Laufe des Samstags entwendete ein Unbekannter zunächst einen grauen BMW X3 mit den Kennzeichen M-AD 4092. In der Nacht zum Montag wurde dann noch ein weißer Hyundai Santa Fe, an dem zur Tatzeit die Kennzeichen ES-HY 300 angebracht waren, gestohlen. An die Schlüssel der beiden Fahrzeuge waren der oder die Täter zuvor durch das Aufbrechen eines entsprechenden Schlüsseltresors gelangt. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (mr)

Altbach (ES): In Warenlager eingebrochen

In das Warenlager eines Unternehmens in der Straße Im Ghai ist am Wochenende eingebrochen worden. Wohl in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, ein Uhr, wurden aus den Räumen nach derzeitigem Kenntnisstand Solar-Speicher im Wert von circa 2.000 Euro gestohlen. Die Polizei Esslingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Roller gestohlen

Ein Motorroller ist von Freitag auf Sonntag in der Neckarhalde gestohlen worden. Zwischen zwölf Uhr und 7.50 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter den dort abgestellten Roller des Herstellers Pegasus, Modell Sky 50, Farbe blau, an dem das Versicherungskennzeichen WHU 706 angebracht war. Der Wert des Rollers beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt ermittelt. (gj)

Dettenhausen (TÜ): Zeitung in Briefkasten angekokelt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat von Samstag auf Sonntag eine im Briefkasten eines Wohnhauses in der Lindenstraße steckende Zeitung angezündet. Zwischen Samstag, acht Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, soll der Unbekannte die angekokelte Zeitung anschließend in den Briefschlitz geschoben haben. Dieser wurde dadurch leicht beschädigt. Das Feuer erlosch von selbst. Zeugen, die von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen in der Lindenstraße beobachtetet haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (rd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag an der Anschlussstelle der B27 mit der Tübinger Straße entstanden. Ein 39-Jähriger wollte gegen 9.10 Uhr mit einem VW Golf von der B27 herkommend nach links auf die Tübinger Straße in Richtung Pfrondorf einbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden Seat Cupra eines 23-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Jedoch war infolge des Zusammenstoßes ein E-Call ausgelöst worden, weshalb vorsorglich auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr zur Unfallstelle ausrückten. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rd)

Obernheim / Meßstetten / Nusplingen (ZAK): Automaten-Aufbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Meßstetten sucht Zeugen zu einer Serie von Automaten-Aufbrüchen, die sich in den vergangenen Wochen ereignet haben. Seit Anfang März 2025 wurden bislang vier brachiale Aufbrüche von Zigarettenautomaten zur Anzeige gebracht, bei denen sich der Gesamtschaden zwischenzeitlich auf eine fünfstellige Summe belaufen dürfte. Die in der Straße Harthöfe in Nusplingen, der Dorf- und Ludwigstraße in Hossingen sowie der Hauptstraße in Obernheim aufgestellten Geräte wurden jeweils aufgeflext und ausgeplündert. Die letztgenannten drei Fälle in Hossingen und Obernheim ereigneten sich allesamt zwischen Mittwoch, 26.03.2025, und Freitag, 28.03.2025. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07431/935319-0 beim Polizeiposten Meßstetten zu melden. (mr)

Burladingen-Melchingen (ZAK): Ölspur über mehrere Ortschaften verteilt

Zu einer größeren Ölspur sind am Sonntagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Mehreren Verkehrsteilnehmern waren kurz vor 21 Uhr Ölantragungen auf der L385 aufgefallen. Nach bisherigen Erkenntnissen zog sich die Spur von Talheim über Melchingen bis nach Stetten unter Holstein. Die Feuerwehr beseitigte mit Unterstützung der Straßenmeisterei die Gefahr und streute das Öl ab. Bislang ergaben sich noch keine Hinweise auf ein mögliches Verursacherfahrzeug. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell