POL-DN: Motorradfahrer stürzt bei Nässe

Düren (ots) - Am Mittwochmittag (31.07.2024) kam es auf der Kreuzauer Straße zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher gab an, dass seine Bremse nicht reagiert habe. Gegen 13:45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus Düren mit seinem Pkw auf der Kreuzauer Straße in Richtung Düren. Auf der Fahrbahn vor ihm warteten verkehrsbedingt zwei Fahrzeuge: Eine 25-Jährige aus Kreuzau wollte links auf ein Grundstück abbiegen und ...

