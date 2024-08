POL-DN: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Linnich (ots) - In Tetz kam es gestern (31.07.2024) zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 11:00 Uhr fuhr ein 81-Jähriger aus Jülich mit seinem Pkw aus Richtung Boslar kommend auf der Birkenallee. An der Kreuzung mit der L253 wollte er rechts diese abbiegen. Am Stoppschild hielt er und ließ zunächst ein von links kommendes großes Fahrzeug passieren, übersah dann aber ...

mehr