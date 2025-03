Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Sachbeschädigungen, Mülltonnenbrand

Reutlingen (ots)

Dettingen an der Erms (RT): Von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro ist es am Samstagvormittag auf der K6712 bei Dettingen an der Erms gekommen. Der 30-jährige Fahrzeugführer eines Seat Ibiza befuhr gegen 11.30 Uhr die K6712 von Neuffen-Kappishäusern kommend in Richtung Dettingen an der Erms. Im Bereich einer Rechtskurve geriet der Fahrer alleinbeteiligt ins Schleudern, touchierte in der Folge einen Leitpfosten und kam von der Fahrbahn ab, wo er schließlich im Grünstreifen zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Plochingen (ES): Diebstahl

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag 17.30 Uhr bis Samstag 11.35 Uhr vermutlich über eine nicht verschlossene Terrassentüre Zugang zu einem Haus im Amselweg verschafft. Im Inneren wurden mehrerer Räume auf der Suche nach Stehlbarem betreten und eine Kommode durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Uhren und Schmuck aus dem Gebäude entwendet. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Esslingen aufgenommen.

Beuren (ES): Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit von Freitag 22.00 Uhr bis Samstag 08.50 Uhr sind bislang Unbekannte in ein Firmengebäude in der Linsenhofer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Bürotüren aufgebrochen, Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weilheim (ES): Fußgänger von PKW erfasst

Auf der K1252 zwischen Egelsberg und Weilheim an der Teck ist es am Samstagabend zu einem Unfall mit einer verletzten Person gekommen. Die 64-jährige Lenkerin eines VW befuhr gegen 18.50 Uhr die Bissinger Straße (K1252) von Weilheim kommend in Fahrtrichtung Nabern, als es zur Kollision mit einem sich auf der Fahrbahn befindlichen 38-Jährigen kam. Dieser wurde erfasst, nachdem er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand zu Fuß auf die Fahrbahn und vor das herannahende Fahrzeug begeben hatte. In der Folge wurde der Fußgänger durch den Pkw erfasst und kam in der Folge neben der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es seitens des 38-Jährigen zu erheblichen Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Zudem ergaben sich bei ihm Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst, unter Begleitung der Polizeibeamten, in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die Fahrerin des VW wurde durch den Unfall nicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Sie konnte die Fahrt anschließend fortsetzen.

Ohmden (ES): Mit Pkw von Fahrbahn abgekommen

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1203 zwischen Schlierbach und Ohmden gekommen. Gegen 16.30 Uhr befuhr der 59 Jahre alte Fahrer eines Renault Scenic die K1203 in Fahrtrichtung Ohmden, als er im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen und kam nach einem wuchtigen Aufprall mit dem Straßengraben in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der schwerverletzte 59-Jährige wurde durch die Rettungskräfte anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren Ohmden, Holzmaden und Weilheim vor Ort tätig. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw durch ein Abschleppunternehmen halbseitig bis gegen 17.40 Uhr gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Neckartenzlingen (ES): Schulgebäude beschmiert

In der Nacht zum Sonntag ist es an einem Schulgebäude in der Straße Auwiesen zu einer Sachbeschädigung gekommen. Gegen 00.45 Uhr stellte ein Zeuge auf dem Dach der eingerüsteten Schule mehrere Personen fest, welche dort Farbschmierereien anbrachten. Bei der sofortigen Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung konnten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. An der Schule konnten frisch angebrachte Schriftzüge festgestellt werden und die Tatverdächtigen führten Spraydosen und Graffiti-Marker mit sich. Nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Gomaringen (TÜ): Mehrere PKW beschädigt

Am Samstag ist es in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigungsserie an dort geparkten PKW gekommen. Zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands nach derzeitigem Kenntnisstand sechs am Fahrbahnrand parkend abgestellte Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Neustetten (TÜ): Zwei Leichtverletzte nach Kollision mit Unimog

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmittag auf der K6920 ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr kam es zwischen Rottenburg-Seebronn und Neustetten-Remmingsheim auf Höhe der Einmündung zu einem forstwirtschaftlichen Weg zu einer Kollision zwischen dem 78-jährigen Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz Unimog und der 18-jährigen Lenkerin eines BMW. Der Fahrer des Unimog wollte die K6920 überqueren, um auf einen gegenüberliegenden fortwirtschaftlichen Weg zu gelangen und übersah hierbei den von Seebronn kommenden vorfahrtsberechtigten BMW. Durch die seitliche Kollision zogen sich hierbei sowohl die 18-Jährige als auch ihr gleichaltriger Beifahrer leichte Verletzungen zu und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

Albstadt (ZAK): Einbruch in Gaststätte

Ein noch unbekannter Täter hat sich am Samstag zwischen 02.15 Uhr und 07.45 Uhr an einem Lokal in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. Der Einbrecher gelangte gewaltsam über ein Fenster ins Innere. Hier brach er die dortigen Spielautomaten auf und nahm das darin befindliche Bargeld an sich. Das Polizeirevier Albstadt hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des Diebesguts und dem entstandenen Sachschaden kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Albstadt (ZAK): Heftig auf geparktes Fahrzeug aufgefahren

Ein leichtverletzter 77-Jähriger sowie zwei beschädigte Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag auf der Pfeffinger Straße ereignet hat. Der 77-Jährige fuhr gegen 11.25 Uhr in seinem Peugeot Traveller in Richtung Tailfingen und wollte aufgrund von Gegenverkehr hinter einem geparkten Renault Trafic anhalten. Hierbei fuhr der Mann jedoch aus bislang ungeklärter Ursache auf das geparkte Fahrzeug auf. Der Aufprall war so stark, dass bei dem Peugeot die Airbags ausgelöst haben und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Verletzungen des Peugeot-Fahrers wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte ca. 30.000 Euro betragen.

Burladingen (ZAK): E-Scooter gegen PKW

Am Samstagnachmittag ist es in der Albstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 15-Jähriger war gegen 14.40 Uhr mit seinem E-Scooter in der Albstraße unterwegs. Hierbei fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit gegen das Heck eines dort ordnungsgemäß parkend abgestellten Kia Picanto. Durch den Aufprall wurde die Heckscheibe des PKW beschädigt und der 15-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Bisingen (ZAK): Brand von Mülltonne

Auf einem Firmengelände in der Straße Hinter Stöck ist es am Samstag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Gegen 14.00 Uhr bemerkte eine Passantin starke Rauchentwicklung im Bereich eines Gebäudes, woraufhin sie den Notruf wählte. Nach dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte festgestellt werden, dass lediglich eine große Mülltonne in Flammen stand, welche durch die Feuerwehr gelöscht und so ein Übergreifen des Brandes auf eine angrenzende Garage verhindert werden konnte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte eine mutmaßlich im Müll selbst entzündete Batterie ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften, der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und acht Kräften im Einsatz. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

