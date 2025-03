Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mit E-Scooter berauscht unterwegs

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Östrum (hep):

Am 24.03.2025, gegen 22:40 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bad Salzdetfurther Polizei einen Fahrzeugführer auf seinem Elektrotretroller (E-Scooter) in der Bad Salzdetfurther Straße nahe des Bodenburger Bahnhofs. Bei dem 18-Jährigen aus der Gemeinde Lamspringe stellten die Beamten fest, dass er das Kraftfahrzeug offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Form von Cannabis geführt hatte. Dies bestätigte ein Urinvortest. Die Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens, die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss er mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell