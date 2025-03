POL-HI: Versuchter Einbruchsdiebstahl in 31028 Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Lamspringe (koe). In den frühen Morgenstunden des 23. März 2025 kam es zu einem Einbruch in die Oberschule an der Kantstraße in Lamspringe. Gegen 01:45 Uhr hörte eine Zeugin verdächtige Geräusche und beobachtete, wie zwei Personen eine Scheibe im Erdgeschoss der Schule einschlugen und in einen Unterrichtsraum einstiegen. Sie alarmierte umgehend ...

mehr