Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(Reh) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von Montag, 17:00 Uhr bis Dienstag, 07:30 Uhr in der Straße St. Annen, in Höhe der Hausnummer 44 in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug mutmaßlich beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten VW eines 38-jährigen Stadthägers. Der VW wurde hierdurch am linken Seitenspiegel und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro beziffert.

Personen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder zum Unfallhergang mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell