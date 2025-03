Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täterfestnahme nach Tageswohnungseinbruch

Bückeburg (ots)

(ma)

Am gestrigen Montag ist gg. 15.55 Uhr ein flüchtiger Einbrecher nach einem Tageswohnungseinbruch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung der Polizei Bückeburg an der Steinberger Straße in Bückeburg festgenommen worden.

Der Festgenommene, ein 28jähriger Hannoveraner, ist zuvor gg. 15.15 Uhr von einer Anwohnerin der Straße "Am Bodenwinkel" in Bückeburg dabei beobachtet worden, wie dieser nach Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Nachbarwohnhaus eingestiegen ist.

Polizeibeamte umstellten und durchsuchten das Wohnhaus, konnten den Einbrecher jedoch nicht mehr im Haus antreffen.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung für den Ortsteil "Knatensen" und die angrenzenden Stadtgebiete, führte zur Festnahme des zu Fuß flüchtenden Täter. Der Hannoveraner ist nach bisher vorliegenden Erkenntnissen über Gärten des Lärchenweges bzw. Lindenweg bis an die Steinberger Straße gelaufen und konnte hinter einem angrenzenden Supermarkt nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden.

Aus dem Wohnhaus "Am Bodenwinkel" sind nach dem derzeitigen Ermittlungsstand überwiegend Schmuckstücke entwendet worden. Der Einbrecher durchsuchte offensichtlich die Wohnräume und öffnete Schränke und Schubladen. Die Wohnhausinhaberin war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause.

Bei dem Täter sind diverse Schmuckstücke aufgefunden worden. Eine Zuordnung der Gegenstände findet derzeit noch statt.

Der Hannoveraner war bei der Tatausübung mit 0,53 Atemalkoholkonzentration alkoholisiert und stand sehr wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg entschied das Amtsgericht Rinteln eine Blutentnahme bei dem 28jährigen durchführen zu lassen.

Nach der Blutentnahme kam der Einbrecher in Polizeigewahrsam und wird heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorgeführt.

Gegen den 28jährigen lag zudem ein Haftbefehl vom Amtsgericht Hannover wegen des Tatverdachts des Einbruchsdiebstahls vor.

