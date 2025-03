POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stöckse (ots) - (Reh) Am Sonntag, den 09.03.2025, gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der K 3 in Stöckse ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 57-jähriger Nienburger befuhr mit seinem Skoda die K 3 aus Nienburg kommend in Richtung Stöckse und beabsichtigte an der Einmündung K 3 / K 46 (An der Steingrube) nach links abzubiegen. ...

