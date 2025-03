Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Rinteln (ots)

(KEM) Am Mittwochabend, den 05. März 2025, gegen 20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Bahnhofstraße in Rinteln eine Verkehrsunfallflucht.

Eine 56-jährige Rintelnerin bog mit ihrem Fahrrad an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Bahnhofstraße nach links in die Bahnhofstraße ab, als plötzlich von rechts eine E-Scooter-Fahrerin ihren Weg kreuzte und in ihr Fahrrad fuhr. Die 56-Jährige kam daraufhin zu Fall. Die E-Scooter Fahrerin fuhr unerlaubt weiter, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Die 56-Jährige begab sich daraufhin zur Polizeidienststelle in Rinteln und erstattete Anzeige. Sie wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und suchte im Anschluss selbstständig ein Krankenhaus auf.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450 zu melden.

