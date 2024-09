Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2124 - Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am gestrigen Dienstag (17.09.2024) entwendete ein bislang unbekannter Radfahrer eine Tasche aus einem Auto in der Haunstetter Straße. In der Zeit von 15.15 Uhr bis 15.30 Uhr parkte ein Mann sein Auto am Friedhof. Hierbei entwendete ein bislang Unbekannter die Tasche aus dem unversperrten Auto. Der Mann beobachtet noch eine bislang unbekannte männliche Person, die mit seiner schwarzen Tasche auf einem Fahrrad wegfuhr. Eine Fahndung nach dem bislang Unbekannten verlief negativ. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der bislang unbekannte Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 180cm, 25 Jahre, schlank, war mit einem Fahrrad unterwegs Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

