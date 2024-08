Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Frontalzusammenstoß bei Sinn endet tödlich +

Dillenburg (ots)

Sinn - B 277: Heute Nachmittag prallten auf der Bundesstraße 277, zwischen Edingen und Sinn, zwei Pkw frontal zusammen. Hierbei erlag ein 56-Jähriger seinen schweren Verletzungen.

Gegen 12.40 Uhr war die 57-jährige Fahrerin eines Peugeot Cabriolets in Richtung Edingen unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet sie am Ende einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Fiat Panda zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Fiat, so dass er letztlich auf dem Dach zum Stehen kam. Im Anschluss prallte der Peugeot mit einem dem Panda folgenden Ford S-Max zusammen.

Ein Rettungshubschrauber flog den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden 56-jährigen Fiatfahrer in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Die im Lahn-Dill-Kreis lebende Unfallfahrerin trug schwere Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte sie zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 55-jährige Angelburger im Ford S-Max blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten sowie der Untersuchungen des Sachverständigen musste die Bundesstraße bis ca. 15.45 Uhr voll gesperrt werden. Den Gesamtsachschaden an den drei Pkw schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell