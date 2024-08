Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Dreister Dieb schlägt in Rechtenbach zu + Bagger in Hörnsheim beschädigt +

Dillenburg (ots)

Hüttenberg-Rechtenbach: Dieb nutzt offene Haustür -

Dreiste Diebe schlugen am Wochenende an einem Haus in der Gartenstraße zu. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Bewohner sich im Garten des Anwesens aufhielten, als der Täter auf Beutezug ging. Offensichtlich nutzte er die nicht verschlossene Haustür, um in das Haus einzudringen. Hier ließ er Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. An welchem Tag genau der Dieb das Haus aufsuchte, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen, die den Täter zwischen Samstagmorgen, gegen 09.30 Uhr und Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr beobachteten oder denen in der Gartenstraße sonst in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hörnsheim: Bagger beschädigt -

Unbekannte Vandalen ließen ihre Zerstörungswut an einem im Bereich der Kleebachstraße abgestellten Bagger aus. Die rote Arbeitsmaschine stand zwischen Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr in der Zufahrt zu den dortigen Kleingärten. Die Täter schlugen eine Scheibe des Baggers ein und ließen einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

