Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Einbruch in Verwaltungsgebäude der Stadt

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 15.09.2024 im Zeitraum von 01:20 Uhr bis 08:20 Uhr wurde in ein Verwaltungsgebäude der Stadt Alfeld in der Perkstraße eingebrochen. Durch die Tat entstand Sachschaden am Gebäude, zudem wurden auch Gegenstände entwendet. Der entstandene Schaden wurde durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und - beamte auf ca. 10000EUR geschätzt. Zum Diebesgut werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht. Aufgrund des im Tatzeitraum stattfindenden Stadtfests kann nicht ausgeschlossen werden, dass der oder die Täter vor, nach oder während der Tat beobachtet wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

