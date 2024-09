Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen auf der B 243 zwischen Wesseln und Nette

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / WEINBERG (lud)

Immer wieder sind Verkehrsunfälle unter anderem auch auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Zur Verkehrsüberwachung und Prävention von Unfällen gehören daher auch Geschwindigkeitsmessungen.

Am 14.09.2024 in der Zeit von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr wurden durch die Polizei Bad Salzdetfurth Geschwindigkeitskontrollen auf der B 243 zwischen den Ortschaften Nette und Söder am sog. Weinberg in 31167 Bockenem durchgeführt. Dabei wurden insgesamt zehn Verkehrsteilnehmende mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, der höchste gemessene Wert lag bei 90 km/h bei erlaubten 60 km/h. Entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Nicht angepasste/ überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher sollen etwaige Kontrollen neben der Feststellung und Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen, auch der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden dienen.

Die Polizei Bad Salzdetfurth wird auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell