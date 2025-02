Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verfolgungsfahrt auf der A 40 bei Essen - Beifahrerin gefasst - Fahrer flüchtet zu Fuß in Waldgebiet - Polizeihubschrauber im Einsatz

Tatzeit: Donnerstag, den 13. Februar 2025, 16:21 Uhr

Bei einer Verfolgungsfahrt am Donnerstagnachmittag sorgte ein Fahrer durch seine skrupellosen Fahrmanöver im Essener Stadtgebiet für mehrere Gefahrensituationen und Verkehrsunfälle. Er flüchtete im späteren Verlauf zu Fuß, von ihm fehlt derzeit jede Spur. Die Beifahrerin konnte im Rahmen der Fahndung, die durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurde, gestellt werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte eine Streife der Autobahnpolizeiwache Mülheim einen Audi Q 8 auf der A 40 bei Essen aufgrund eines Verkehrsdeliktes kontrollieren. Hierzu wurden Anhaltezeichen "Bitte Folgen" gegeben. An der Anschlussstelle Essen-Frohnhausen verließen der Streifenwagen und der Pkw die Autobahn. Plötzlich und unerwartet beschleunigte der Audi und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Mülheimer Straße. Von da an setzte sich der Fahrer grob und rücksichtlos über diverse Verkehrsvorschriften hinweg, bis er einen Auffahrunfall an der Kreuzung Hamburger Straße/Danziger Straße verursachte. Dies beendete jedoch nicht die Flucht. Der Audi fuhr weiter, bis er auf dem Schönbeckweg an einer Unterführung einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Am Ende der Gimkenstraße verließ der Fahrer mit einer Beifahrerin den Audi und flüchtete zu Fuß in ein dortiges Waldgebiet. Hier unterstützte derweil ein Polizeihubschrauber die Fahndungsmaßnahmen. Die Beifahrerin konnte durch Essener Polizisten gefasst werden, vom Fahrer fehlt jede Spur. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Essen geführt.

