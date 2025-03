Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz aus; Kind nach Unfall in Klinik gebracht; Krad-Lenkerin übersehen und kollidiert

Reutlingen (ots)

Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz aus

Zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße sind Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte ein Bewohner Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Kurz vor 11.30 Uhr stellten aufmerksame Hausbewohner einen Brandgeruch sowie eine Rauchentwicklung aus der Wohnung fest und verständigten die Rettungskräfte. Der Senior war bereits durch die Hausbewohner aus der Wohnung begleitet worden. Er blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, wurde die Gefahr beseitigt und die Wohnung belüftet. (gj)

Esslingen (ES): Kind nach Unfall in Klinik gebracht

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen verletzt worden. Kurz nach 7.30 Uhr befuhr der 13-Jährige mit seinem Pedelec den Gehweg der Oberesslinger Straße bergabwärts in Richtung Hegensberger Straße und stieß mit einem Angestellten der Müllabfuhr zusammen, der zeitgleich die Behälter vom Gehweg in Richtung Müllauto zog. Der Junge kam anschließend zu Fall. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Mitarbeiter der Müllabfuhr war ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben. Der Schaden am Fahrrad beträgt einige hundert Euro. (mr)

Hechingen (ZAK): Krad-Lenkerin übersehen und kollidiert

Eine verletzte Krad-Lenkerin sowie 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in der Neuen Rottenburger Straße. Eine 37-Jährige wollte gegen 18.30 Uhr mit einem Mercedes an der Einmündung der L410 auf die K7107 nach links in Richtung eines Einkaufszentrums abbiegen. Hierbei übersah sie eine 16-Jährige, die von links kommend mit einem Leichtkraftrad auf der Neuen Rottenburger Straße fuhr und stieß mit dieser zusammen. Die Jugendliche stürzte mit ihrer Yamaha auf die Fahrbahn und wurde im Anschluss mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht. Die stark unfallbeschädigten Fahrzeuge mussten von einem Abschlepper aufgeladen und abgeschleppt werden. (gj)

