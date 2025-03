Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl; Verkehrsunfälle; Vermisstensuche; Illegale Müllentsorgung; Bedrohung; Großkontrolle; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Nach Ladendiebstahl geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen hat am Donnerstagnachmittag rund um die Albstraße nach zwei noch unbekannten Ladendieben gefahndet. Gegen 16.30 Uhr wurden der Mann und die Frau von einem Mitarbeiter eines dortigen Einkaufsmarktes im Eingangsbereich gestellt, nachdem sie mehrere Fleischwaren an der Kasse nicht bezahlt hatten. Der Unbekannte drängte den Mitarbeiter jedoch zur Seite, wobei dieser leichte Verletzungen erlitt. Danach flüchtete das Duo in Richtung einer Tankstelle. Der Täter ist circa 180 Zentimeter groß, hat schwarze Haare und trug einen sogenannten Boxerschnitt. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke. Auffällig war sein blutunterlaufenes rechtes Auge. Seine Begleiterin ist ungefähr 160 Zentimeter groß und trug eine weiße Jacke. Sie hatte auffallend pinke Haare. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (mr)

Metzingen (RT): Pedelec-Lenkerin gestürzt

Eine Pedelec-Lenkerin ist am Donnerstagmittag in Neuhausen gestürzt. Die 52 Jahre alte Frau befuhr kurz nach 13.30 Uhr die abschüssige Bergstraße und kam aus unbekannter Ursache zu Fall. Ersten Erkenntnissen zufolge zog sie sich hierbei leichte Verletzungen zu, weshalb sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus brachte. Am Pedelec war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Bad Urach (RT): Vermisstensuche

Unter anderem mit Spürhunden, einer Drohne und einem Hubschrauber haben Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die Frau hatte gegen 18 Uhr mit einem Rollator ihr Patientenzimmer einer Uracher Klinik verlassen. Ein Mitarbeiter meldete sie wenig später als vermisst. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin zunächst erfolglos nach der Vermissten. Am Freitagmorgen meldete sich gegen 6.45 Uhr eine Bekannte der Seniorin aus Reutlingen bei der Polizei und teilte mit, dass diese bereits am Vorabend zu ihr gekommen sei und übernachtet hätte. Dort konnte die Gesuchte wohlbehalten angetroffen werden. (rd)

Lichtenstein (RT): Rauchentwicklung in Firmengebäude

Aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Firmengebäude in der Rosenstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Freitag nach Holzelfingen ausgerückt. Gegen 0.20 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung von einem Zeugen auf den geruchsintensiven Rauch aufmerksam gemacht worden, der aus dem dortigen Gebäude austrat. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sieben Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten anrückte, überprüfte das Gebäude und stellte neben dem Rauch eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration im Heizraum fest. Offenbar war es bei der Verbrennung des Heizöls zu einem technischen Fehler gekommen, der zu der Rauchentwicklung führte. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und zwei Sanitätern vor Ort. (rd)

Gomadingen (RT): Unfall in Dapfen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Dapfen ereignet. Gegen 15.15 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau mit einem Skoda auf der L 249 (Lautertalstraße) unterwegs, als sie wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es in der Folge zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel eines 83-Jährigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Skoda-Lenkerin kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 14.000 Euro summieren dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis ungefähr 16.30 Uhr nur halbseitig befahrbar. Der Verkehr wurde durch die Polizei geregelt. (mr)

Pliezhausen (RT): Radfahrer bei Überholvorgang verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag ist ein Radler verletzt worden. Ein 68-Jähriger befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Rennrad den Neckartalweg von Mittelstadt in Richtung Pliezhausen. Beim Versuch, einen vor ihm fahrenden 69 Jahre alten Radler zu überholen, kollidierte er mit diesem seitlich. Der 69-Jährige stürzte infolgedessen mit seinem Rad zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zur Behandlung in eine Klinik. (gj)

Filderstadt (ES): Müllsäcke illegal entsorgt und erwischt

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Müllablagerung am Donnerstagabend schnell aufgeklärt worden ist. Gegen 19.30 Uhr lud ein 55-Jähriger mehrere Säcke mit Müll aus seinem Pkw auf dem Parkplatz Plattenhardt neben der B27 ab. Hierbei konnte er durch Passanten beobachtet werden, welche die Polizei informierten. Kurze Zeit später traf dann eine Polizeistreife den Mann mit seinem Fahrzeug an. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (gj)

Nürtingen (ES): Mit Messer bedroht

Ein Elfjähriger ist am Donnerstagnachmittag im Bereich des Bahnhofs von einem anderen Minderjährigen bedroht worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen dem Elfjährigen und dem Unbekannten gegen 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der auf circa 14 bis 16 Jahre geschätzte Kontrahent den Jungen mit einem Messer bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Vom anderen Minderjährigen ist nur bekannt, dass er schwarze, lockige Haare hatte und mit einer braunen Jacke bekleidet war. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Neidlingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Zur Kollision zwischen einem Zweiradlenker und einem Auto ist es am Donnerstagmittag in Neidlingen gekommen. Gegen 13 Uhr war ein 29 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Gottlieb-Stoll-Straße in Richtung Vogtäcker unterwegs, als aus Richtung der Weilheimer Straße ein 16-Jähriger mit einem Leichtkraftrad nach rechts einbog. Der Jugendliche kam dabei zu weit nach links und streifte den VW. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei insgesamt auf rund 3.000 Euro. (mr)

Owen (ES): Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle festgestellt

Unter Federführung des Polizeireviers Kirchheim führte das Polizeipräsidium Reutlingen und der Zoll am Donnerstag, 27.03.2025, zwischen 14.45 Uhr und 21.15 Uhr an der Teckhalle in Owen eine Großkontrolle durch. An der Kontrollstelle waren mehr als 60 Beamte der Polizei sowie vier Beamte des Hauptzollamts Ulm im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks und einer Ärztin, die die erforderlichen Blutentnahmen sofort vor Ort durchführen konnte. Die Polizisten stellten acht Verkehrsteilnehmer fest, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Zudem hatten zwei Autofahrer zu tief ins Glas geschaut. Drei Fahrzeug-Lenker hatten nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Fünf Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt und drei Fahrer beschäftigten sich während dem Fahren mit ihren Handys. Außerdem wurden vier Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie eine fehlende Erlaubnis zur Personenbeförderung festgestellt. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellten die Beamten vier Verstöße bei der Ladungssicherung fest. An zehn Pkw waren Veränderungen vorgenommen worden, sodass die Betriebserlaubnisse erloschen waren. An zwei Autos wiesen die Reifen nicht die erforderliche Profiltiefe auf. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrräder mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter hat gleich mehrere in der Mohlstraße abgestellte Fahrräder vorsätzlich beschädigt. Der Täter zerschnitt hierbei die Brems- und Schaltkabel von insgesamt acht an einem Ständer angeschlossenen Räder. Der angerichtete Sachschaden, der am Donnerstagnachmittag kurz vor 18 Uhr bemerkt worden war, dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Mössingen (TÜ): In Gegenverkehr geraten

Ein mutmaßlich erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Lenker hat am Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf der K 6933 verursacht. Der 56-Jährige befuhr gegen 18.50 Uhr mit einem VW Polo die Kreisstraße von der B 27 herkommend in Richtung Bad Sebastiansweiler. Hierbei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW X5 eines 45 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin ins Schleudern und blieben teilweise in den angrenzenden Straßengraben liegen. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Fahrer glücklicherweise unverletzt geblieben. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Autos musste die Strecke zwischen Bad Sebastiansweiler und der B 27 zeitweise voll gesperrt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Bei Sturz verletzt

Auf der L 360 ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt und verletzt worden. Der 19-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit seiner KTM auf dem Stich in Richtung Bisingen unterwegs, als er in einer Haarnadelkurve nach links alleinbeteiligt zu Fall kam. An den Leitplanken kamen der Heranwachsende sowie das Zweirad zum Liegen. Der junge Mann erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an der KTM beträgt circa 2.500 Euro. (mr)

Meßstetten (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Lenker hat am späten Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Meßstetten verursacht. Kurz nach 17.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit einem VW auf der Ebinger Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. An der Einmündung Konradstraße fuhr er nach rechts, um in der Folge sein Fahrzeug zu wenden. Beim Einfahren zurück auf die Ebinger Straße konnte der 29 Jahre alte Lenker eines nachfolgenden Opel Mokka nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in die Fahrerseite des VW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholfahne beim Unfallverursacher fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,8 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Unfallverursacher und Beifahrerin angezeigt

Ein Pkw-Lenker und seine Beifahrerin sind nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Ebinger Straße in Margrethausen angezeigt worden. Gegen 19.30 Uhr war es auf Höhe der Einmündung Dorfstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 50-jähriger Audi-Lenker hatte verkehrsbedingt anhalten müssen und sein Hintermann war aufgefahren. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gab eine 20 Jahre alte Frau vor, den Unfall mit einem Toyota verursacht zu haben. Ermittlungen der Polizisten ergaben jedoch, dass ein 28-Jähriger der Fahrer war und die Frau als Beifahrerin mit im Fahrzeug saß. Da sich Verdachtsmomente ergaben, dass der 28-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da er keinen besitzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und gegen die Frau wegen Strafvereitelung eingeleitet. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell