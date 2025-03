Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Brillendieb in Haft - Balingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Eines mutmaßlichen Brillendiebes ist das Polizeirevier Balingen am Mittwoch (26.03.2025) habhaft geworden. Dem 42 Jahre alten Mann wird zur Last gelegt, im Laufe des Nachmittags in zwei Optikerfilialen in der Friedrichstraße zwei hochwertige Sonnenbrillen entwendet zu haben. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen sowie das Polizeirevier Balingen zwischenzeitlich wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

Nachdem eine Mitarbeiterin einer der Geschäfte gegen 17.20 Uhr das örtliche Polizeirevier informiert hatte, konnte eine Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bereich Friedrichstraße / Alter Markt antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei fanden und beschlagnahmten die Beamten bei dem 42-Jährigen sowohl die beiden offenbar kurz zuvor in den Filialen entwendeten Sonnenbrillen als auch zwei weitere hochwertige Modelle. An den Brillen waren noch die Preisschilder und Barcodes angebracht.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Donnerstag (27.03.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den algerischen Staatsangehörigen die Untersuchungshaft an.

