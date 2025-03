Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verursacher von Benzinspur ermittelt; Polizeibeamte angegriffen und verletzt; Kaminbrand

Reutlingen (ots)

Zeugen zu Fahrmanöver und Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu riskanten Fahrmanövern sowie einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Gönningen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war gegen 15 Uhr ein 23 Jahre alter Mann mit einem Opel Astra auf der L 383 von Ohmenhausen herkommend in Richtung Gönningen unterwegs. Dabei soll er auf der Landesstraße in gefährlicher Weise andere Fahrzeuge überholt haben, sodass die Autos im Gegenverkehr stark abbremsen und ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Ein 63-jähriger Laster-Lenker, der die Situationen beobachtet und vom Opel offenbar selbst gefährlich überholt worden war, setzte sich mit seinem Lkw in Gönningen wieder vor den 23-Jährigen, um diesen zum Anhalten zu bewegen. Daraufhin soll der Opel-Lenker den Laster über den rechten Gehweg hinweg erneut überholt und vor diesem mehrfach grundlos stark abgebremst haben. In der Folge kam es im Bereich Matheus-Wagner-Straße / Bronnweilerstraße zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Blechschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zur Fahrweise des Opel-Lenkers machen können oder durch diese möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Verursacher von Benzinspur ermittelt

Zu einer zunächst angenommenen Ölspur sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend in die Carl-Zeiss-Straße ausgerückt. Mehrere Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr öl-verdächtige Antragungen größeren Umfangs auf der Fahrbahn gemeldet, die sich als verlorenes Benzin-Gemisch herausstellten. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Motorroller eines 37-Jährigen als Verursacherfahrzeug in Betracht kommen. Die Beamten stellten an dem defekten Zweirad entsprechende Lecks fest. Durch die Feuerwehr konnte ein Einfließen des auf der Straße befindlichen Kraftstoffs in ein nahegelegenes Gewässer verhindert werden. Die Technischen Betriebsdienste der Stadt beseitigten im Anschluss das Benzin von der Fahrbahn. (gj)

Ostfildern (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine medizinische Ursache hat am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall auf der L1192 zwischen Plieningen und Scharnhausen geführt. Ein 56-Jähriger war gegen 21.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße in Richtung Scharnhausen unterwegs, als er an der Einmündung zur K1217 plötzlich das Bewusstsein verlor, nach links von der Fahrbahn ab und mehrere Meter weiter auf einer Wiese zum Stehen kam. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst und den Notarzt konnte der Mann erfolgreich reanimiert und nachfolgend zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und einer baulichen Einrichtung wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Landesstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis gegen 22.40 Uhr voll gesperrt werden, bevor der Verkehr bis Mitternacht einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen war es nicht gekommen. (cw)

Aichtal (ES): Frontalkollision mit Gegenverkehr

Zu einem Frontalunfall ist es am Mittwochnachmittag in Aichtal gekommen. Gegen 17 Uhr war eine 24 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der L 1185 (Raiffeisenstraße) von Grötzingen herkommend unterwegs. Kurz vor dem Ortsende geriet sie eigenen Angeben nach infolge gesundheitlicher Probleme mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Mercedes frontal mit einem BMW, dessen 50-jähriger Lenker noch ein Ausweichmanöver versucht hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW mehrere Meter zurückgesetzt und kam in einer Bushaltestelle zum Stillstand. Die Unfallverursacherin wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der 50-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben. Die beiden Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 25.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Plochingen (ES): Bei Rot über die Ampel

Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Querspange Reichenbach entstanden. Eine 19-Jährige befuhr kurz vor 21 Uhr mit einem Citroen die L 1201 über die B 10 in Richtung Hochdorf. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit übersah sie das Rotlicht der Ampelanlage an der Zu- und Abfahrt der Bundesstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem BMW eines 20 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Kirchheim (ES): Unachtsam die Autotür geöffnet

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Kirchheim erlitten. Ein 41-Jähriger parkte kurz vor 19.30 Uhr mit einem Renault am rechten Fahrbahnrand der Zeppelinstraße. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, öffnete der Mann die Fahrertür. Eine 66 Jahre alte Radlerin konnte nicht mehr reagieren und prallte mit ihrem Damenrad gegen die Tür. Im Anschluss stürzte die Frau zu Boden. Sie musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich eine 25-Jährige nach einem Vorfall am Mittwochnachmittag in der Sülchenstraße verantworten. Gegen 17.45 Uhr war die Polizei zu einer Auseinandersetzung gerufen worden, bei der die junge Frau in ihrer Wohnung randaliert und ein Familienmitglied angegriffen haben soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Situation offenbar zunächst beruhigt. Als die 25-Jährige aus der Wohnung geführt werden sollte, griff sie unvermittelt die eingesetzten Beamten an, sodass sie gefesselt und vorübergehend festgenommen werden musste. In der Folge trat sie weiterum sich, bespuckte und beleidigte die Beamten fortlaufend. Bei dem Angriff wurden drei Polizisten verletzt, davon eine Polizeibeamtin so schwer, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Die 25-Jährige wurde nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Sie sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Mössingen (TÜ): Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend in die Buchbachstraße gerufen worden. Gegen 20.50 Uhr war der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Rauchentwicklung in einem dortigen Wohnhaus gemeldet worden, das von der Feuerwehr belüftet wurde. Neben der Feuerwehr war auch ein Schornsteinfeger zur Einsatzstelle ausgerückt. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden war nicht entstanden. (rd)

Albstadt (ZAK): Fußgänger von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 34 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Grüngrabenstraße / Sigmundstraße erlitten. Ein 70-Jähriger wollte gegen 22.20 Uhr mit einem Toyota IQ von der Grüngrabenstraße nach links in die Sigmundstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der die Fahrbahn von links nach rechts querte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rd)

Albstadt (ZAK): Überholversuch im Kreisverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in einem Kreisverkehr auf der Poststraße ist es am Mittwochabend gekommen. Gegen 19.45 fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Skoda Fabia in den Kreisel auf der Poststraße ein. Zu diesem Zeitpunkt befuhr auch ein 23-Jähriger mit seinem Citroen C4 den Kreisverkehr. Der Skodafahrer wollte links im Kreisverkehr an dem 23-Jährigen vorbeifahren. Bei diesem Manöver kam es zur Kollision. Hierbei wurde ersten Erkenntnissen zufolge keiner verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Der Citroen musste in der Folge abgeschleppt werden. Das Fahrzeug des 38-Jährigen blieb fahrbereit. (mh)

Albstadt (ZAK): Schnell reagiert

Aufgrund einer medizinischer Ursache ist es am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 88-Jähriger fuhr mit seinem PKW gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz, als er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache sein Bewusstsein verloren hatte. Sein Fuß blieb dabei jedoch auf dem Gaspedal hängen. In der Folge fuhr er gegen eine Abtrennung und einen Metallpfosten bevor seine Beifahrerin geistesgegenwärtig reagierte und die Handbremse zog. Das Fahrzeug kam zum Stillstand und touchierte hierbei noch den parkenden Peugeot einer 69-Jährigen. Der 88-Jährige wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. (mh)

