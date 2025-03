Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzungsdelikte; Sachbeschädigungen; Betrugsdelikte; Brände; Verkehrsunfälle; Überfall auf E-Scooterfahrer; Steinewerfer; Fahrzeugkontrolle

Reutlingen (ots)

Zeugen zu Körperverletzungsdelikt an Bushaltestelle gesucht

Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt am Dienstagnachmittag in Orschel-Hagen sucht derzeit das Polizeirevier Reutlingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich eine 16-Jährige kurz nach 15 Uhr an der Bushaltestelle im Bereich Nürnberger Straße / Regensburger Straße auf, als sie ohne ersichtlichen Grund von einer etwa 40 Jahre alten Frau zunächst verbal angegangen wurde. Im weiteren Verlauf versuchte die Unbekannte, die Jugendliche mit ihrer Handtasche zu schlagen. Außerdem bespuckte die Angreiferin die 16-Jährige und schlug ihr ins Gesicht. Erst als ein noch unbekannter Passant aus einem angrenzenden Schrebergarten hinzukam, ließ die Frau von der Geschädigten ab und entfernte sich. Die Täterin hat kurze schwarze Haare und war mit einer weinroten Jacke sowie einer grauen Hose bekleidet. Außer dem Passanten waren wohl auch mehrere Autofahrer auf die Situation aufmerksam geworden und hatten im Vorbeifahren gehupt. Insbesondere der Passant sowie diese weiteren Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Farbschmierer ertappt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung müssen sich ein 19-Jähriger, ein 20-Jähriger und ein 27-Jähriger verantworten. Diese wurden am Dienstagabend auf frischer Tat ertappt, als sie eine Brücke in der Straße Obere Auchtert mit Farbspray beschmiert haben. Gegen 23.50 Uhr alarmierten Zeugen, die die drei jungen Männer bei ihrem Treiben beobachtet hatten, die Polizei. Alle drei konnten im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung noch am Tatort gefasst und die mitgeführte Spraydose beschlagnahmt werden. Das Trio sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen und dürfte zudem für die zu erwartenden Kosten der Beseitigung geradestehen müssen. (mh)

Bad Urach (RT): Wucher bei Dacharbeiten (Warnhinweis)

Unter anderem wegen des Verdachts des Wuchers sowie des Betrugs ermittelt der Polizeiposten Bad Urach seit einer Strafanzeige am Dienstag gegen mehrere Unbekannte. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge waren drei Mitarbeiter einer angeblichen Handwerksfirma bei einem Ehepaar vorstellig geworden und hatten die kostengünstige Erneuerung der Dachrinnen am Gebäude sowie des Daches einer Garage angeboten. Nachdem das Ehepaar dem mündlichen Angebot zugestimmt hatte und die Arbeiten am Dienstagvormittag beendet waren, wurde von der zu diesem Zeitpunkt allein zu Hause befindlichen Frau ein über acht Mal höherer Betrag als vereinbart gefordert. Die Bewohnerin wurde derart unter Druck gesetzt und eingeschüchtert, dass diese mehrere tausend Euro in bar an den selbsternannten Chef der Gruppe übergab. Eine Rechnung wurde nicht ausgestellt.

Die Polizei rät daher:

- Einigen Sie sich mit dem Dienstleister vor Beginn der Arbeiten auf einen verbindlichen Preis und ziehen Sie hierzu am besten Zeugen hinzu, beispielsweise Ihre Nachbarn oder Angehörige.

- Holen Sie sich ggf. ein alternatives Angebot eines ortsansässigen Fachbetriebes ein.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten: Bezahlen Sie niemals sofort und in bar, sondern verlangen Sie nach Abschluss der Arbeit eine Rechnung. Prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch erbracht wurden.

- Verständigen Sie die Polizei, wenn mit dem Präsentieren einer völlig überteuerten Rechnung offenkundig die Gefahr besteht, Opfer einer Straftat wie Betrug oder Wucher zu werden.

Weitere Tipps für die Handwerkersuche oder zum Schutz vor Wucherpreisen finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/unserioese-schluesseldienste/. (mr)

Lichtenstein (RT): Einsatz am Schloss Lichtenstein

Zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte ist es ab den frühen Mittwochmorgenstunden am Schloss Lichtenstein gekommen. Das Fahrzeug einer bis dahin vermissten Person wurde in der Nähe des Schlosses verlassen aufgefunden. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Bergwacht und von Polizeikräften eingeleitet. Nach kurzer Zeit entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers im unwegsamen, steil abfallenden Gelände eine liegende Person. Mit der Seilwinde eines weiteren Polizeihubschraubers konnte mit Unterstützung der Bergwacht der Leichnam unterhalb des Schlosses geborgen werden. Es ist von einem Suizid auszugehen. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. (ms)

Gomadingen (RT): Vandalismus auf Schulgelände

Zum wiederholten Mal ist ein Schulgelände im Bereich der Schulstraße von Vandalen heimgesucht worden. Im Zeitraum von Freitag auf Montag trieben dort nun erneut Unbekannte ihr Unwesen. So öffneten die Täter verschiedene Holzkisten und räumten das darin enthaltene Naturspielzeug, Unterrichtsmaterialien und Gartenutensilien heraus. Dazu wurde ein aufgestelltes Vogelhaus herausgerissen und verschiedene Sitzgelegenheiten umhergeworfen oder umgestoßen. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07381/9364-0 um Hinweise. (gj)

Wernau (ES): Heftige Kollision

Schwer verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein 25-Jähriger bei einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag auf der Kirchheimer Straße. Eine 61-Jährige fuhr gegen 11.40 Uhr mit ihrem Chevrolet Lacetti auf der Kirchheimer Straße in Richtung Ortsmitte Wernau. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah sie einen 24-Jährigen, der mit seinem KIA Picanto verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät, krachte ihm ins Heck und schob den KIA auf einen Peugeot 207 einer 40-Jährigen auf. Bei der Kollision wurde der 25 Jahre alte, nicht angeschnallte Beifahrer des KIA schwer verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Chevrolet musste abgeschleppt werden. Die beiden anderen Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Ergänzend stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrer des KIA keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Aufgrund weiterer Auffälligkeiten wurde bei dem 24-Jährigen ein positiv verlaufender Drogentest durchgeführt, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet werden musste. (mh)

Köngen (ES): Bei Rot über die Ampel

Schwer verletzt wurde ein Jugendlicher, der am Dienstagabend auf der Bahnhofstraße (L1200) einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 14-Jährige war gegen 20.40 Uhr mit einem 16-jährigen Begleiter verkehrswidrig zu zweit auf seinem E-Scooter auf dem rechts neben der Landesstraße verlaufenden Radweg von Köngen in Richtung Wendlingen unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge querte er an der Einmündung zur Unterensinger Straße vor der Fußgängerfurt zunächst eine der beiden Fahrbahnen, fuhr auf die dortige Mittelinsel, um in der Folge ohne anzuhalten oder das Rotlicht der dortigen Ampel zu beachten, die andere Richtungsfahrbahn in Richtung Köngen zu überqueren. Während sein Begleiter noch auf der Verkehrsinsel von dem Roller abspringen konnten, wurde der 14-Jährige von einem VW Tiguan frontal erfasst, dessen 19-Jahre alter Fahrer die Ampel bei Grün überquerte und trotz einer Notbremsung keinerlei Chancen hatte, seinen Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Bei der Kollision wurde der Elektroroller auf die Gegenfahrbahn und dort gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Polo einer 28-Jährigen geschleudert. Während der 16-jährige Mitfahrer und die beiden Autofahrer unverletzt blieben, wurde der 14-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der VW Tiguan war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 12.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Roller ohne gültigen Versicherungsschutz gefahren wurde. (cw)

Wendlingen (ES): E-Scooterfahrer überfallen (Zeugenaufruf)

Nach drei Jugendlichen oder Heranwachsenden, die am Dienstagabend auf dem Fußweg parallel zur Vorstadtstraße einen Rollerfahrer beraubt haben sollen, fahndet die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 20-Jähriger gegen 23.20 Uhr mit seinem Elektroroller auf dem Fußweg entlang der Lauter in Richtung Bahnhof unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung zur Behrstraße an einer Bank vorbeifuhr, auf der drei männliche Personen saßen. Gerade als er an dieser vorbei war, standen die drei Unbekannten auf. Einer der Personen stellte sich dem Rollerfahrer in Weg, verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht und forderte Geld. Während seine beiden Komplizen um das Opfer herumstanden, übergab der 20-Jährige seine Barschaft den Kriminellen, wobei er mit weiteren Schlägen ins Gesicht traktiert wurde, bis sie von ihm abließen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Haupttäter wird als etwa 17 bis 18 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von normaler Statur beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und kurze, schwarze, lockige Haare. Er war mit einer schwarzen Jogginghose, einem karierten Oberteil und schwarzen Schuhen bekleidet. Einer seiner Komplizen wird auf etwa 16 Jahre geschätzt. Er war mit etwa 160 Zentimetern etwas kleiner, schlank und mit einer schwarzen Cargohose und einem schwarzen Pullover bekleidet. Auch er hatte einen dunkleren Teint und längere, dunkle, lockige Haare. Der letzte des Trios wird auf etwa 16 bis 18 Jahre und eine Größe von etwa 170 bis 175 Zentimetern geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0 oder den Polizeiposten Wendlingen, Telefon 07024/920990. (cw)

Esslingen (ES): Papiertonne in Brand gesetzt

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zu einer brennenden Papiertonne in die Flandernstraße gerufen worden. Gegen 19.45 Uhr hatten Zeugen den Brand entdeckt und den Notruf getätigt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand der auf einem Parkplatz stehenden Tonne rasch gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Inhalt des Behälters durch Unbekannte angezündet worden sein. An der Papiertonne entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. (gj)

Bissingen (ES): Senior von Betrügern um Erspartes gebracht (Warnhinweis)

Im Laufe des Dienstags haben dreiste Telefonbetrüger einen Senior aus Bissingen um einen großen Teil seines Ersparten gebracht. Der Senior erhielt am späten Vormittag den Anruf eines vermeintlichen Ermittlers der Polizei, der einen vorausgegangenen Einbruch in der Nachbarschaft vorgaukelte. Hierbei seien mehrere, aber nicht alle Täter festgenommen worden. Deswegen sei sein Erspartes nicht sicher. Der Bissinger schenkte den Aussagen, die darauf ausgerichtet sind, die Opfer mit der Angst um ihre Wertgegenstände und Bargeld massiv unter Druck zu setzen, Vertrauen. Er hob in der Folge bei einer Bankfiliale mehrere tausend Euro Bargeld ab und übergab diese am Nachmittag an seiner Wohnanschrift einem Abholer. Der Unbekannte war etwa 165 cm groß. Er trug eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift am Rücken sowie eine schwarze Schildmütze. Der Mann hatte einen weißen Air Pod im Ohr. Kurz nach der Geldübergabe flog der Betrug auf und es wurde Anzeige beim Polizeirevier Kirchheim erstattet. (ms)

Hinweise und Tipps zu den sogenannten Schockanrufen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Esslingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag im Weidenweg ereignet. Gegen 16.15 Uhr fuhr dort eine Opel-Lenkerin auf den Seat einer 55-Jährigen auf. Die Unfallverursacherin zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (mr)

Filderstadt (ES): Brand in Sielmingen

In die Augustenstraße in Sielmingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte ein Zeuge ein Feuer auf der Terrasse eines dortigen Mehrfamilienhauses gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, dürfte der Brand in einer Art Holzverschlag, in dem Gartengeräte und Müll gelagert waren, aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen sein. Die Flammen konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Dennoch hatte der Brand bereits mehrere Fenster sowie eine Tür in Mitleidenschaft gezogen. Auf die Wohnung hatten die Flammen jedoch noch nicht übergegriffen. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Rottenburg (TÜ): Radfahrerin zu Fall gebracht

Zur Kollision zwischen einem Traktor-Gespann und einer Radfahrerin ist es am Dienstagmittag zwischen Hirrlingen und Hemmendorf gekommen. Der 37-jährige Lenker des landwirtschaftlichen Zugfahrzeugs mit Anhänger war gegen 13.40 Uhr auf dem dortigen Fahrradweg unterwegs und überholte eine 60 Jahre alte Radlerin. Dabei wurde die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand von dem Gespann touchiert, worauf sie zu Fall kam. Sie musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schlepper-Fahrer hatte seine Fahrt zunächst fortgesetzt und war, nachdem ihn Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht hatten, zur Unfallstelle zurückgekehrt. (mr)

Albstadt (ZAK): Zugeschlagen und getreten (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt am Dienstagnachmittag in der Goethestraße. Gegen 15.50 Uhr wurde ein 54 Jahre alter Mann an einer dortigen Bushaltestelle aus einer Dreiergruppe heraus von zwei Unbekannten körperlich angegangen. Dabei wurde der Mann sowohl geschlagen als auch getreten. Nachdem Zeugen eingegriffen hatten, flüchtete das Trio. Mit den drei jungen Männern im geschätzten Alter zwischen 16 und 22 Jahren war der 54-Jährige bereits in der vorausgegangenen Busfahrt der Linie 44 von Ebingen nach Tailfingen in einen verbalen Streit geraten. Zur Versorgung seiner erlittenen Verletzungen musste der Geschädigte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der Angreifer war mit einem schwarzen Langarm-Shirt, einem darüber getragenen weißen Puma-T-Shirt sowie einer grauen Arbeitshose und einer schwarzen Wintermütze bekleidet. Sein Komplize trug einen weißen Pullover, eine schwarze Weste samt Kapuze mit rotem Innenfutter, eine graue Jogginghose, graue Turnschuhe sowie eine graue Wintermütze. Der am Angriff wohl nicht beteiligte Begleiter hatte eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und weiße Schuhe an. Zeugenhinweise zur Tat sowie zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 07432/984314-0 entgegengenommen. (mr)

Balingen (ZAK): Steine auf Auto geworfen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag Steine auf ein Auto auf der B 27 geworfen. Gegen 16.10 Uhr stand der als junger Mann beschriebene Täter auf der Brücke der Johann-Sebastian-Bach-Straße über die Bundesstraße und warf mehrere Steine auf die Windschutzscheibe eines dort fahrenden Mitsubishi. Der dadurch verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Unbekannten, der mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein soll, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Ohne Beleuchtung auf Bundesstraße unterwegs

Einer Streife des Polizeireviers Balingen ist am frühen Mittwochmorgen auf der B27 ein nahezu komplett unbeleuchteter Pkw aufgefallen. Kurz vor 2.30 Uhr stoppten die Beamten die gefährliche Fahrt des Wagens und kontrollierten diesen. Es stellte sich heraus, dass der 23 Jahre alte Fahrer nach dem vollständigen Ausfall der Pkw-Beleuchtung ersatzweise an der Fahrzeugfront zwei Mini-LED-Leuchten angebracht sowie am Heck zwei Warnwesten, die als Reflektoren dienen sollten, befestigt hatte. Mit dieser völlig unzulänglichen Beleuchtung war er bereits eine längere Strecke gefahren. Die Weiterfahrt des nicht verkehrstauglichen Gefährts wurde untersagt und gegen den Lenker ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell